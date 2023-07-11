Hugh Jackman paylaştı: Deadpool 3'ten ilk kare

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Deadpool serisinin üçüncü filmi için hazırlıklar devam ediyor. Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Deadpool 3'ten ilk kareyi Hugh Jackman paylaştı.

Hugh Jackman paylaştı: Deadpool 3'ten ilk kare

’ın başrolünde yer aldığı, çekimleri İngiltere'de devam eden Deadpool için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Son olarak kadrosuna Matthew Macfadyen ve Jennifer Garner'ın katıldığı Deadpool 3'ten Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'lı ilk görsel geldi.

Deadpool 3'te "Wolverine" rolüne geri dönen Hugh Jackman'ın çizgi romanlardaki sarı kostümü ilk kez giymesi hayranlarını heyecanlandırdı.

Hugh Jackman paylaştı: Deadpool 3'ten ilk kare - 1

Hugh Jackman, daha önce Deadpool 3'teki dönüşünün 2017 yapımı "Logan" ile ters düşmeyeceğine söz vermişti.

Wolverine bu kostümü daha önce büyük ekranda hiç giymediği için Deadpool 3'te karakterin farklı bir versiyonu olacağı öne sürüldü.

Hugh Jackman paylaştı: Deadpool 3'ten ilk kare - 2

Shawn Levy'ın yönetmenliğini üstlendiği Deadpool 3'ün senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick kaleme aldı.

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