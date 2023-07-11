Hugh Jackman paylaştı: Deadpool 3'ten ilk kare

Hugh Jackman, daha önce Deadpool 3'teki dönüşünün 2017 yapımı "Logan" ile ters düşmeyeceğine söz vermişti.



Wolverine bu kostümü daha önce büyük ekranda hiç giymediği için Deadpool 3'te karakterin farklı bir versiyonu olacağı öne sürüldü.



Shawn Levy'ın yönetmenliğini üstlendiği Deadpool 3'ün senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick kaleme aldı.