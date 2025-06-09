Hugh Jackman'dan yıllar sonra gelen Sefiller itirafı
Son olarak Deadpool Wolverine'de başrol oynayan Hugh Jackman, yıllar önce rol aldığı Sefiller filmiyle ilgili itirafıyla şaşırttı.
X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman, yıllar önce rol aldığı Sefiller filmiyle ilgili itirafta bulundu.
Sefiller'in Stars şarkısını ilk kez bir seçmede seslendirdiğinde çuvalladığını anlatan ünlü oyuncu, son notada sesinin çatladığını belirtti.
"UTANÇTAN KAÇACAKTIM"
Variety'ye göre Jackman, "Önce okudum ve her şeyin yolunda gittiğini anlayabiliyordum. Sonra şarkıyı söyledim ve son notada sesim muhteşem bir şekilde çatladı. Hayal edebileceğiniz en kötü ses çatlamasıydı. Jüri üyelerinin heyecanı bir anda söndü. Utançtan kaçacaktım" dedi.
"Ama sonra adam, 'Dur bir saniye. Neden bu şarkıyı söyledin?' dedi" diyen usta aktör, sözlerine "Ben de 'Elimde sadece bu şarkı vardı. Özür dilerim' dedim. O da 'Peki, onu atabilirsin. Bir daha asla söylemeyeceksin' dedi. "Sanırım 'Neden bunu 30 yıl kadar bir kenara bırakmıyorsun, belki Hollywood Bowl'da söylersin?' demek istedi" diye devam etti.
Jackman, 2012'de Tom Hooper'ın yönettiği uzun metraj Sefiller uyarlamasında canlandırdığı Jean Valjean rolüyle, Oscar ve BAFTA'da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti.
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