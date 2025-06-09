Hugh Jackman'dan yıllar sonra gelen Sefiller itirafı

Variety'ye göre Jackman, "Önce okudum ve her şeyin yolunda gittiğini anlayabiliyordum. Sonra şarkıyı söyledim ve son notada sesim muhteşem bir şekilde çatladı. Hayal edebileceğiniz en kötü ses çatlamasıydı. Jüri üyelerinin heyecanı bir anda söndü. Utançtan kaçacaktım" dedi.

"Ama sonra adam, 'Dur bir saniye. Neden bu şarkıyı söyledin?' dedi" diyen usta aktör, sözlerine "Ben de 'Elimde sadece bu şarkı vardı. Özür dilerim' dedim. O da 'Peki, onu atabilirsin. Bir daha asla söylemeyeceksin' dedi. "Sanırım 'Neden bunu 30 yıl kadar bir kenara bırakmıyorsun, belki Hollywood Bowl'da söylersin?' demek istedi" diye devam etti.