Hükümet Bey filmi 20 Eylül'de vizyona girecek

Çekimleri Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen yapım, bir yönetmenin korku filmi çekmek için çıktığı eğlenceli serüvende yaşadıklarını konu ediyor.



Görüntü yönetmenliğini Ferhat Özyurt'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakaş, Elif Nil, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur ve Bülent Ergün yer alıyor.