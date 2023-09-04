"Hükümet Bey" filminin çekimleri tamamlandı

FİLM İÇİNDE FİLM ÇEKİLDİ



Bir yönetmenin, uzun süredir hayalini kurduğu "Cin Başka Peri Başka" adlı korku filmini çekmek için çıktığı eğlenceli serüveni konu eden filmde, yönetmen ve reji ekibinin köy yerinde yaşadığı eğlenceli olaylar anlatılıyor.



Filmde Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal, Oğuz Yağcı, Zekeriya Karakuş, Cem Sultan Karabulut, İzzet Çivril, Ferda Gülsüm Kaynar, Hülya Aydın, Nilgün Atılgan, Hande Gürak Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Yavuz Çetin, Ferdi Akarnur ve Bülent Ergün de rol aldı.

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