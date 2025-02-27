Hülya Avşar'dan "aşklarım" paylaşımı: Eski eşler bir araya geldi

Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "İhanet nedir?" sorusuna yanıt verdi. İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez" diyen Hülya Avşar, "Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.

"KAYA ÇAPKINLIĞI SEVİYORDU"



Avşar, sözlerine "Eşim, Zehra'nın babası, seviyordu gezmeyi, çapkınlığı da seviyordu, olabilir o da onun hayatı bilerek kabul etmiştim, asla yargılamıyorum! Ama tabi bilmek ve duymak istemezdim. Bir çok şeyi çocuğum olduğu için bir aileyi devam ettirmek çok isteyen kadındım. Benim ailem, annem babam öyle şeyler yaşamadım, biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz; herkes evine sahiptir, herkes affedicidir. Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" diye devam etti.