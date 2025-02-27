Hülya Avşar'dan "aşklarım" paylaşımı: Eski eşler bir araya geldi
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile bir araya geldi. Şarkıcı o anları "aşklarım" notuyla paylaştı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Avşar'ın yaptığı paylaşıma "aşklarım" notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Avşar ile Çilingiroğlu'nun bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile dünyaevine girdi Ünlü çift, 1998 yılında kızları Zehra'yı kucaklarına aldı. Çift, Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından 2005 yılında boşandı.
"ALDATMAK BİLE DAHA HAFİF KALIYOR"
Öte yandan Hülya Avşar, geçtiğimiz yıl NTV'de ekranlara gelen Empati programına konuk oldu.
Hülya Avşar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "İhanet nedir?" sorusuna yanıt verdi. İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez" diyen Hülya Avşar, "Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım" ifadelerini kullandı.
"KAYA ÇAPKINLIĞI SEVİYORDU"
Avşar, sözlerine "Eşim, Zehra'nın babası, seviyordu gezmeyi, çapkınlığı da seviyordu, olabilir o da onun hayatı bilerek kabul etmiştim, asla yargılamıyorum! Ama tabi bilmek ve duymak istemezdim. Bir çok şeyi çocuğum olduğu için bir aileyi devam ettirmek çok isteyen kadındım. Benim ailem, annem babam öyle şeyler yaşamadım, biz kalabalık bir aileyiz, aşiretiz; herkes evine sahiptir, herkes affedicidir. Ne zaman ki çok uzun zamandır olduğunu duydum, işte o bana ihanet gibi geldi, aldatmaktan çok. Ve onu affedemedim" diye devam etti.
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