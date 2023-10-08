Hülya Koçyiğit açık havada hayranlarıyla filmini seyretti

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin sekizinci durağı olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hülya Koçyiğit, imza gününün ardından, "Beyoğlu Güzeli" filmini açık havada ziyaretçilerle birlikte izledi.

Hülya Koçyiğit açık havada hayranlarıyla filmini seyretti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin sekizinci durağı olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, konserler, gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında bugün Hülya Koçyiğit’in imza günü etkinliği düzenlendi. Yeşilçam’ın sevilen ismi, AKM’de sevenleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Hayranlarına imza dağıtan Koçyiğit, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde "Beyoğlu Güzeli" filmini ziyaretçilerle birlikte izledi.  

Hülya Koçyiğit açık havada hayranlarıyla filmini seyretti - 1

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konser programı:

13 Ekim 19.00: Ümit Besen & Pamela Konseri 

13 Ekim 21.00: Gripin Konseri 

14 Ekim 20.30: Kolpa Konseri 

15 Ekim 20.30: Can Bonomo Konseri

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