Hülya Koçyiğit açık havada hayranlarıyla filmini seyretti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin sekizinci durağı olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, konserler, film gösterimleri ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında bugün Hülya Koçyiğit’in imza günü etkinliği düzenlendi. Yeşilçam’ın sevilen ismi, AKM’de sevenleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Hayranlarına imza dağıtan Koçyiğit, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde "Beyoğlu Güzeli" filmini ziyaretçilerle birlikte izledi.