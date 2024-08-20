Hülya Koçyiğit: Genç sinemacılar müthiş işler yapıyor

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit, "Yeşilçam Film Günleri" etkinliği öncesi bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Koçyiğit, Zonguldak’a gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Emeğin başkenti Zonguldak'a seve seve geldiğini, kentte çekilen bir filminin ardından buradan güzel anılarla ayrıldığını anlatan Koçyiğit, "Zonguldak'ta film çektikten sonra bir kez daha gelmiştim. Yollar çok kötüydü, virajlıydı, toprak yollardı. Bu sefer çok konforlu bir yolculuk yaptık. Yollar düzelmiş, tüneller açılmış ve yol kısalmış. Gayet rahat geldik." dedi.



Film çekimleri için geldiği Zonguldak’ta özellikle maden işçileriyle tanışmak istediğini de aktaran Koçyiğit, “O zamanlarda çok rica etmiştim, ‘Ne olur beni madenlere götürün, oradaki işçilere bir selam vermek istiyorum’ diye. Maalesef beni aşağıya indirmediler ama işçilerle birlikte bir öğle yemeği yediğimizi hatırlıyorum. Onlarla sohbet ettiğimi hatırlıyorum. O günden beri ne zaman bir maden kazası haberi duysam kalbim çarpmaya başlıyor. Hepimiz çok zor bir iş yaptıklarını biliyoruz. Helal olsun onlara, iyi ki varlar." diye konuştu.

"GENÇ SİNEMACILAR MÜTHİŞ İŞLER YAPIYORLAR"



Filmle ilgili herhangi bir projesi olmadığını ifade eden Koçyiğit, Zonguldak'taki etkinlik için Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti. Türk sinemasında geçmişten bu yana olağanüstü gelişmeler olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şöyle devam etti:



"Seçilen konular çok farklı, tekrar eden konular yok. Genç sinemacılar müthiş işler yapıyorlar; çoğu eğitimli, çok girişimci ve dünyaya açıklar. Uluslararası festivallerde hep onların eserleri yer alıyor ve ödüllerle dönüyorlar. Onlarla iftihar ediyorum. Sinema, yaşama ayna tutmak gibi bir şey. Sinemada yaşamı, belki de gözümüzle şahit olmadığımız ya da içinde bulunmadığımız hayatları görüyoruz. Dolayısıyla kadınımızı da erkeğimizi de sinemada görüyoruz. Sinema bence yaşamın kendisi."



Sinemanın her zaman farklı bir yeri olduğunu belirten Koçyiğit, televizyonun sadece haber ve eğlence anlamında önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Ardından kendisi için Valilik binası önünde hazırlanan etkinliğe katılan Koçyiğit, burada Zonguldak Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından seslendirilen şarkılara eşlik etti.



Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Koçyiğit'e Devrek bastonu, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ise elpek bezi hediye etti. Koçyiğit, hayranlarıyla özçekim yaptıktan sonra kentten ayrıldı.



Daha sonra 1968 yılında Zonguldak'ta çekilen ve Hülya Koçyiğit'in başrolde yer aldığı "Kadın Asla Unutmaz" filmi dev ekrana yansıtıldı. Alanda bulunan vatandaşlar filmi izledi. Etkinliğe, Vali yardımcıları Mehmet Türk ve Muammer Balcı'nın yanı sıra Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ile vatandaşlar katıldı.