Hülya Koçyiğit'ten duygusal Filiz Akın paylaşımı: Dualarım seninle

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu uzun zamandır merak ediliyordu. Sanatçı, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN PAYLAŞIM



Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım geldi.

Koçyiğit paylaşımında "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" ifadelerine yer verdi.