Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketinde fırlatma mühendisi olarak görev yapan Tokbey’in çalıştığı şirketin Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulundurduğu öğrenildi.

Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey’in üç çocuğundan biri olan Yiğit Tokbey'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.