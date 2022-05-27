Humanitarian Film Festival başladı

"Film, başıma gelen bir hadiseden yola çıktı. 2019'da Bodrum'daydım bir iş için ve çok yoğun deniz yoluyla bir göç vardı. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyordu. Bir şey yapamıyorduk. Sadece izliyorduk. Orada çıkan haberden çok etkilendim. Böyle bir senaryo geliştirdim. Avni Tuna Dilligil'le paylaştım hikayeyi, senaryo haline getirdi. Çok büyük trajediler vardı, çok insan kaybediyorduk ve çok üzücüydü. Buna dikkat çekmek için filmi çektim. Dünyada birçok festivali gezdi. Umarım mesajım iletilmiştir."

Mültecilik, açlık ve savaş konuları ile insani meselelerin ele alınması amacıyla düzenlenen 'Humanitarian Film Festival' (İnsani Film Festivali), İstanbul 'da Grand Pera Emek Sahnesi'nde başladı.

Festivalde yer almaktan mutlu olduğunu belirten Algül, "Filmimi ilk defa burada sinema perdesinde izleyeceğim, şu an burada olmak çok güzel" dedi. 'Hava Gösterisi' filmiyle festivale Kanada'dan konuk olan yönetmen Maya Bastian da her yıl Toronto'da 'Air Show' adlı bir hava gösterisinin düzenlendiğini söyleyerek, "Mülteciler, Toronto'da da yaşadığı için o şovdan aslında nasıl etkilendiklerini filmde işledim. Bu uluslararası bir şov ve her yıl, uçaklar gökyüzünde gösteri uçuşu yapıyor. Tamamen eğlence için yapılan bir şey ama mülteciler, geldikleri ülkede havadan bombardımana maruz kaldıkları için bu şovdan nasıl etkilendiklerini ele aldık" diye konuştu. Bastian, festivali çok beğendiğini söyleyerek, "Harika bir festival. Dünyada insan haklarına adanmış çok az festival var ve film yapımcıları, yönetmenler, oyuncular burada filmleriyle insan haklarına yatırım yapmış oluyor. İnsan hakları konusunun bu filmlerle daha iyi anlaşılması çok önemli bir nokta" dedi.

"HEPİMİZ BİR GÜN GÖÇMEN OLABİLİRİZ"



Mültecilerin artık her ülkede bulunduğuna dikkat çeken Bastian, "Her ülkenin vatandaşı, başka bir ülkede mülteci ya da göçmen olarak yer alabiliyor. Dolayısıyla bu konuları gündemde tutmalıyız, üzerinde konuşmaya devam etmeliyiz. Hepimiz bir gün göçmen olabiliriz. Bu anlamda birlikte yaşama duygusunu öne çıkaracak şekilde diyaloğumuzu devam ettirmeliyiz" dedi.



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN FİLMLER GÖSTERİLECEK

Türkiye, İran, Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Amerika ve Senegal gibi, dünyanın farklı coğrafyalarından 16 film, festival izleyicisiyle buluşacak.



Film gösterimlerinin yanında yarı finale kalan filmlerin yönetmenlerinin yer alacağı söyleşiler, Ensar Altay, Suat Köçer ve Mehmet Bahadır Er'in yapacağı atölyelerde festival programında yer alıyor.



İkinci günün sonunda ilk üçe giren filmlerin sahiplerine ödülleri takdim edilecek.



Katılımcıların, ulusal ve uluslararası isimlerle iletişim ve iş birliği içerisinde olacağı, film yapımcıları ve film endüstrisi profesyonelleriyle buluşacağı festivalde Türkçe, İngilizce ve Farsça simultane çeviri desteği sağlanacak.