Humanitarian Film Festival başladı

"Film, başıma gelen bir hadiseden yola çıktı. 2019'da Bodrum'daydım bir iş için ve çok yoğun deniz yoluyla bir göç vardı. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyordu. Bir şey yapamıyorduk. Sadece izliyorduk. Orada çıkan haberden çok etkilendim. Böyle bir senaryo geliştirdim. Avni Tuna Dilligil'le paylaştım hikayeyi, senaryo haline getirdi. Çok büyük trajediler vardı, çok insan kaybediyorduk ve çok üzücüydü. Buna dikkat çekmek için filmi çektim. Dünyada birçok festivali gezdi. Umarım mesajım iletilmiştir."

Festivalde yer almaktan mutlu olduğunu belirten Algül, "Filmimi ilk defa burada sinema perdesinde izleyeceğim, şu an burada olmak çok güzel" dedi.



'Hava Gösterisi' filmiyle festivale Kanada'dan konuk olan yönetmen Maya Bastian da her yıl Toronto'da 'Air Show' adlı bir hava gösterisinin düzenlendiğini söyleyerek, "Mülteciler, Toronto'da da yaşadığı için o şovdan aslında nasıl etkilendiklerini filmde işledim. Bu uluslararası bir şov ve her yıl, uçaklar gökyüzünde gösteri uçuşu yapıyor. Tamamen eğlence için yapılan bir şey ama mülteciler, geldikleri ülkede havadan bombardımana maruz kaldıkları için bu şovdan nasıl etkilendiklerini ele aldık" diye konuştu.



Bastian, festivali çok beğendiğini söyleyerek, "Harika bir festival. Dünyada insan haklarına adanmış çok az festival var ve film yapımcıları, yönetmenler, oyuncular burada filmleriyle insan haklarına yatırım yapmış oluyor. İnsan hakları konusunun bu filmlerle daha iyi anlaşılması çok önemli bir nokta" dedi.