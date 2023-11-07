Humanitarian Film Festival ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla AKM'de gerçekleştirildi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, törende yaptığı konuşmada, festivalin anlatıyı, sanatı, sinemayı insani meselelere odaklayan, duyguyu, düşünceyi, idraki ve tepkiyi harekete geçiren yapımların duyurulduğu, gösterildiği ve ödüllendirildiği bir platform olduğunu söyledi.



"DÜNYA ÇOK ACI BİR İNSANİ SINAMADAN GEÇİYOR"

TRT Özel Ödülü'nün kitlesel bir katliamın gerçekleştiği dünyanın kanayan yarası Filistin için verildiğini dile getiren Sobacı, "Dünyanın çok acı bir insani sınamadan yine başarısızlıkla geçtiğine şahit oluyoruz. İsrail 7 Ekim'den beri Gazze halkına yönelik topyekun bir katliam gerçekleştiriyor, bebek, çocuk, kadın, hasta tanımaksızın hastaneleri, kutsal mekanları, okulları, mülteci kamplarını yerle bir ederek insanlık suçu işliyor. Bu gerçeğin tam da ortasında mezalimi meşrulaştırmak için kimi ülkelerce sergilenen tavra üzülerek tanıklık ediyoruz" diye konuştu.



İnsani meselelere odaklanan sinemacıları dünyanın vicdani sesi olan Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Sobacı, "Eserlerinizi paylaştığınız yer, insani gayretleriyle nam salmış Türkiye'dir. Bir hafta önce Cumhuriyet'inin yüzüncü yılını kutlamış, bin yıldır bu coğrafyada esenlik için çaba sarf etmiş, gücünü, teknolojisini, iradesini hep mazlumdan yana kullanmış bir ülkedesiniz" değerlendirmesini yaptı.



370'TEN FAZLA FİLM BAŞVURUSU ALINDI



Festivale bu yıl, Türkiye, İspanya, Amerika, Fransa, Hindistan, Nijerya, Kırgızistan, Pakistan, Macaristan ve Filistin gibi birçok farklı ülkeden 370'ten fazla filmin başvurduğu bilgisini paylaşan Sobacı, "Savaş ve çatışmalardan zorunlu göçlere, iklim değişikliğinden gıda krizine kadar uzanan geniş bir yelpazede küresel meselelerin ele alındığı insani filmlerin festivalimiz kapsamında gösterimleri gerçekleştirildi" dedi.



Sobacı, TRT World Citizen Humanitarian Film Festival Jüri Başkanı Derviş Zaim, Jüri Üyeleri Ismaël Ferroukhi, Suat Köçer, Vuslat Saraçoğlu, Reshad Strik ile katılımcılara ve festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.



Beşincisi düzenlenen festival kapsamında bu yıl, Birincilik Ödülü "Branka" adlı filmle Macaristan'dan Ákos K. Kovács'a, İkincilik Ödülü "Split Ends" ile İran'dan Alireza Kazemipour'a, Üçüncülük Ödülü "Displaced" ile Kosova'dan Samir Karahoda'ya, İklim Farkındalığı Ödülü "The Sprayer" ile İran'dan Farnoosh Abedi'ye, TRT Özel Ödülü ise "Night" ile Filistin'den Ahmad Saleh'e verildi.



Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'in katılamadığı için video mesaj gönderdiği ödül töreni, kazananların ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

HUMANITARIAN FİLM FESTIVAL'İN AMACI

Küresel insani sorunlara ışık tutmayı hedefleyen bir kısa film festivali olan TRT World Citizen Humanitarian Film Festival, film yapımcılarına insani meseleleri kendilerine has bir bakış açısıyla ele almaları için imkan sağlıyor.



Merkezine insanı alan festival, savaş, çatışma, pandemi, kadın hakları, göçmen krizi, iklim değişikliği ve çevre kirliliği, açlık, kıtlık, evsizlik ve yoksulluk gibi farklı konulara odaklanıyor.



Dünyanın dört bir yanından gelen orijinal filmlerin gösterildiği festival, hedef kitleyi film yapımcıları ve film endüstrisinin profesyonelleriyle buluşturan bir platform olma özelliği de taşıyor.