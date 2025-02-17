Semiha Hanım ile Celalettin Bey'in üçüncü çocuğu olarak 27 Ocak 1931'de İstanbul Cihangir'de dünyaya gelen Özcan, Cihangir Firuzağa İlkokulunun ardından Beyoğlu Ortaokulunda okudu.

Vefa Lisesinde öğrenciyken "Hisse-i Şayia" adlı oyunda "Bican Efendi" rolünü üstlenen Özcan, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çocuk bölümüne girdi. Komedi Tiyatrosunda 1955'te sahnelenen "Mahallenin Romanı" oyununda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıkan sanatçı, başarılı olunca kadroya alındı.

Oynadığı "baba" karakterleriyle hatırlanan Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde rol aldı. Sanatçı, 1962'ye kadar çocuk ve yetişkin oyunlarında tiyatro izleyicisiyle buluştu.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamada, oyunculuk serüveninin çocuklukta başladığını aktaran sanatçı, "4-5 yaşındayken mahallelinin, eşin, dostun taklidini yaparak başladım. Çocukça bir başarı elde etmişim ki, komşular özel günlerde benim bir şeyler yapmamı isterdi. Ben de becerebildiğim kadar yapardım. Bir komşumuz ileride 'İnşallah benim talebem olursun.' dedi. Allah da onun duasını kabul etti. Lisede o hanım benim İngilizce hocam oldu. O hocamın tiyatroya atılmamda çok büyük rolü oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"HÜSNÜ KURUNTU" KARAKTERİYLE ÜN KAZANDI



Usta oyuncu, 12 yıllık arkadaşlıklarından sonra Gönül Ülkü Özcan ile 1962'de dünya evine girdi ve eşiyle Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu kurdu. Adile Naşit'in 1962'den 1975'e kadar kadrosunda olduğu Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu, "tiyatronun altın çağı" olarak adlandırılan bir dönemde kurulup, uzun yıllar ayakta kalan ve meddahlık ile tuluat geleneğinden yararlanan, popüler halk tiyatrosu örneklerini sahneleyen bir topluluk oldu.



Topluluğun sahneye koyduğu Türkiye'de türünün öncülerinden biri sayılan Louis Verneuil'in yazdığı ve "L'amant de Madame Vidal" isimli oyundan uyarlanan "Hüsnü Kuruntu" oyununda Özcan, "Hüsnü Kuruntu" karakterini canlandırdı.



Gazanfer Özcan'ın yönettiği 1984 yapımı eserde, sanatçıya eşi Gönül Ülkü, Orhan Aydınbaş, Aliye Tölak, Toygun Ateş, Yıldırım Ataç, Atilla Yiğit, Fulya Özcan Ündüz, Gazanfer Ündüz, Nurten Atakmen ve Aynur Aksoy eşlik etti.

