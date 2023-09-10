Ian McKellen kariyerinin en kötü deneyimini anlattı

50 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 100'den fazla dizi ve filmde geçen 84 yaşındaki Ian McKellen, "The Keep" filmini kariyerinin en kötü deneyimi olarak nitelendirdi.



"ROMANYA'YA GİTTİM VE ROLÜME HAZIRLANDIM"

McKellen, Variety'e verdiği yeni röportajda "Michael Mann bana 'Bu Romanyalıyı oynuyorsun' dedi. Böylece onu keşfetmek için Romanya'ya gittim ve Rumen aksanıyla konuşmayı öğrendim" diye anımsadı.



Ünlü isim, sözlerine "Çekimlerin ilk gününde Michael bana Şikago aksanıyla konuşmamı istediğini söyledi. Eh, bunu yapamazdım ve oradan itibaren daha da kötüleşti" diye devam etti.

