Ian Somerhalder oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı

"V-Wars'tan sonra ticarete atılmak; Kiss the Ground, Common Ground ve Ground Swell gibi filmlerde yapımcılık yapmak için bu işten uzaklaştım."

Ian Somerhalder, "Bunu tüm alçakgönüllülüğümle ve saygımla söylüyorum ama ailemden uzakta bir şehirde iki ay geçirip bir dizi çekmek ya da ailemi oraya buraya taşımaktansa bunu yapmayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Lost ve Vampir Günlükleri için muazzam bir minnettarlık duyduğunu ifade eden aktör, "Bu yol beni en gerçek hissettiğim yere yani bir çift kovboy çizmesinin içinde inekleri besleyip atları koşturmaya getirdi" dedi.

Meslektaşı Nikki Reed'le evli olan Ian Somerhalder'ın iki çocuğu bulunuyor.