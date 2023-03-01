İBB Şehir Tiyatroları bu ay 9 çocuk oyunuyla yeniden seyirci karşısına çıkacak

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5 Mart'ta sahnelerini yeniden açan Şehir Tiyatroları'nda "Fındıkkıran", "Karagöz Çiftlik Bekçisi", "Benim Küçük Yıldızım", "Elma Kurdu Kırtık", "Rüya", "Bir Gece Masalı", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bir Gün Ayakkabımın Teki" ve "Bekçi ile Postacı" oyunları sahnelenecek.



Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri, depremden etkilenen çocuklar için "Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe" başlığıyla bir oyuncak ve kitap kampanyasına öncülük ediyor.



Kampanya kapsamında İstanbul'da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek.