İbrahim Erkal'a "Hürmet" konseri verildi

"İBRAHİM ERKAL BİR HALK OZANIYDI"



Ulus Müzik'in kurucusu İskender Ulus, "İbrahim Erkal bir halk ozanıydı. Türk müziği sanatçısıydı. Erken yaşta aramızdan ayrıldı. Biz onunla müzik yolculuğuna, candan, gönülden ve beraber yola çıktık. Biz onu yalnız bırakmadık, o da bizi yalnız bırakmadı. Yolculuğumuz devam ediyor" ifadesini kullandı.



Erkal'ın ahlaklı, karşısındaki insanları düşünen güzel bir insan olduğunu dile getiren Ulus, projeye maddi menfaat gözetmeden gönülleriyle katılan şarkıcılara da teşekkür etti.



İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal ise "Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan sanatçı dostlarımıza öncelikle sizlere aileme, hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.



Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erkal, "İbrahim'in her zaman tek bir sözü vardı. Güzel yaşayıp güzel ölmek gerekir derdi. İbrahim güzel yaşadı ve öldükten sonra da bu güzellikleri hep birlikte yaşatacağız" diye konuştu.



Erkal'ın şarkılarını seslendirerek "Hürmet" saygı albümlerine katkıda bulunan sanatçılar da basın toplantısında projeye, konsere ve merhum sanatçıya ilişkin düşünce ve görüşlerini dile getirdi.



SEVİLEN SANATÇILAR ERKAL'IN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ



İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın şarkılarının seslendirildiği gecede, Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra'nın da arasında bulunduğu sanatçılar müzikseverlerle buluştu.



İbrahim Erkal'ın hayatını anlatan belgesel film gösterimi ile başlayan gecede sahneye çıkan şarkıcıların sahne performansları ve konuşmaları salondan alkış aldı.



Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında, Ulus Müzik ile ortaklaşa yapılan etkinlikte, sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi "Hürmet" de tanıtıldı.



İbrahim Erkal'ın müzikal yolculuğu 3 farklı müzik tarzıyla, 40'tan fazla sanatçı ve grup tarafından seslendirilen eserler dinleyicilerle buluşmaya devam edecek. Türkülere can katan sanatçı: İbrahim Erkal Haberi Görüntüle