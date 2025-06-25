İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul'da konser verdi

İkili konserde, "Toulouse", "La Vie En Rose", "Fais Moi Une Place", "Les Mots Bleus", "La Javanaise", "Que Je T'aime", "Les Moulins/La Bidayi", "Jardin D'Hiver", "Dernieres Danse", "True Sorry", "Papaoutai", "Je T'aimais Je", "Je T'aime Et Je T'aimerai" ve "Aramam" parçalarının da aralarında olduğu geniş bir repertuvarı seslendirdi. "SİZE AŞK GECESİ SUNMAK İÇİN GELDİK" Konsere gelenleri Türkçe selamlayan Maalouf, "Umarım iyisinizdir. Bugün burada sizinle olduğum için çok mutlu, onurlu ve gururluyum. Bu özel geceye gelen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programı orkestra şefi Murat Cem Orhan gibi bir usta ile yapmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.



Maalouf, programın tamamen aşkla ilgili olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"Size bir aşk gecesi sunmak için Fransa ve Lübnan'dan geldik, Fransız şarkıları etrafında bir aşk programı sunacağız. Fransızların aşkı ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Program sevdiğimiz her türlü müziğin bir karışımı olduğu için gerçekten sevdiğim müzisyenleri de yanımda getirdim."

Çok duygusal olduğunun altını çizen Maalouf, "Bu programı eşimle üçüncü kez yapıyoruz. Bir kez Fransa'da, bir kez de New York'ta yapmıştık. Dünyanın en güzel kadını ve sesiyle aynı sahneyi paylaşmak benim için olağanüstü bir yolculuk." diye konuştu.



Tawaji ise İstanbul'da olduğu için çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Bu gece burada harika bir izleyici kitlesi, orkestra, müzisyenler ve şefle birlikte olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Fransız müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde ikili, geleneksel melodileri modern dokunuşlarla yorumladı.