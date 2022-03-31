İbrahim Tatlıses yıllar sonra İsrail'de konser verecek

Sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllar sonra yeniden İsrail'de konser verecek. Konser, 28 Haziran akşamı Tel Aviv'de gerçekleşecek.

İbrahim Tatlıses yıllar sonra İsrail'de konser verecek

Haberler - NTV Haber 31.03.2022 - 15:09

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ve Türkiye arasındaki resmi ilişkiler normalleşmeye devam ederken, kültür sanat alanında da gelişmeler yaşanıyor. 

Ortadoğu ülkelerinde çok sayıda dinleyicisi bulunan , 28 Haziran’da İsrail’de sahneye çıkacak.

70 yaşındaki Tatlıses'in 28 Haziran akşamı İsrail'de, Sultan's Pool konser alanında sahne alacağı açıklandı.

YILLAR SONRA YENİDEN

Sanatçı, daha önce 2005 yılında İsrail’in Tel Aviv kentinde bir konser vermiş ve hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

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