İbrahim Tatlıses yıllar sonra İsrail'de konser verecek

Ortadoğu ülkelerinde çok sayıda dinleyicisi bulunan İbrahim Tatlıses , 28 Haziran’da İsrail’de sahneye çıkacak.

İsrail ve Türkiye arasındaki resmi ilişkiler normalleşmeye devam ederken, kültür sanat alanında da gelişmeler yaşanıyor.

70 yaşındaki Tatlıses'in 28 Haziran akşamı İsrail'de, Sultan's Pool konser alanında sahne alacağı açıklandı.



YILLAR SONRA YENİDEN

Sanatçı, daha önce 2005 yılında İsrail’in Tel Aviv kentinde bir konser vermiş ve hayranlarından büyük ilgi görmüştü.