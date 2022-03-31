İbrahim Tatlıses yıllar sonra İsrail'de konser verecek

Haberler - NTV Haber 31.03.2022 - 15:09
İsrail ve Türkiye arasındaki resmi ilişkiler normalleşmeye devam ederken, kültür sanat alanında da gelişmeler yaşanıyor.
Ortadoğu ülkelerinde çok sayıda dinleyicisi bulunan İbrahim Tatlıses, 28 Haziran’da İsrail’de sahneye çıkacak.
70 yaşındaki Tatlıses'in 28 Haziran akşamı İsrail'de, Sultan's Pool konser alanında sahne alacağı açıklandı.
YILLAR SONRA YENİDEN
Sanatçı, daha önce 2005 yılında İsrail’in Tel Aviv kentinde bir konser vermiş ve hayranlarından büyük ilgi görmüştü.
İBRAHİM TATLISES İLE HÜLYA AVŞAR'DAN HAYDİ SÖYLE