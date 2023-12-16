İclal Aydın, İzmir depreminde ölen ikizler için düzenlenen gecede sahne aldı

Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde düzenlenen gösteriye Sayra ve Çınar'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 çocuk için buluşuyoruz" hedefiyle düzenlenen gecede çocukların annesi Batmaz'ın yaptığı üzerinde İclal Aydın'ın kitaplarından sözler bulunan çini bardak ve bardak altlıkları ile kitap ayraçları ve kartpostallar satışa sunuldu.

Aydın'ın "çocukların yarınları" için sahne aldığı 1 saat süren gösterinin tüm geliri çocukların eğitim bursu için bağışlandı. İclal Aydın, daha sonra yaptığı konuşmada, çocukların gidişinin ardından annelerinin anlam arayışının bütün yakınlarının ortak eylemine dönüştüğünü belirtti.

