İclal Aydın, İzmir depreminde ölen ikizler için düzenlenen gecede sahne aldı

Bornova Kültür Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde düzenlenen gösteriye Sayra ve Çınar'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 çocuk için buluşuyoruz" hedefiyle düzenlenen gecede çocukların annesi Batmaz'ın yaptığı üzerinde İclal Aydın'ın kitaplarından sözler bulunan çini bardak ve bardak altlıkları ile kitap ayraçları ve kartpostallar satışa sunuldu.
Aydın'ın "çocukların yarınları" için sahne aldığı 1 saat süren gösterinin tüm geliri çocukların eğitim bursu için bağışlandı. İclal Aydın, daha sonra yaptığı konuşmada, çocukların gidişinin ardından annelerinin anlam arayışının bütün yakınlarının ortak eylemine dönüştüğünü belirtti.
Sayra&Çınar Vakfının kuruluşunun da bu anlamda gerçekleştiğini aktaran Aydın, "Bir hikayenin yarım kalmadığına inanıyoruz. Çocuklarımızın başka çocukların ömürlerinde, başarılarında ve sevinçlerinde yaşayacağına inanıyoruz. Vakfımızın en büyük amaçlarından bir tanesi, bir eğitim kaynağı oluşturmak." diye konuştu. Tülin Batmaz, kuzeni İclal Aydın'a minnettar olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Hiçbir şey tek başına olmuyor. Bugün birçok çocuğun yarını olduk İclal ve sizler sayesinde. Vakıf, birkaç ay sonra birinci yılını tamamlayacak. Burs verdiğimiz öğrencilerimizin çoğu aramızda. Vakfımızda burs veren bağışçılarımız da aramızda. Bu duygu o kadar kıymetli ki sadece burs vermekle yetinmeyip o çocuklarımızı birçok faaliyetlerin içerisine dahil etmeye çalışıp bir dolu sosyal projelerde onlarla beraber ilerleyip farklı alanlardaki yönlerini keşfetmeye çalışıyoruz. Onların gizli kalmasını tercih ettim, bu gecenin hazırlanmasında onların çok büyük emekleri var."
Programın ardından Sayra ve Çınar'ın arkadaşları tarafından Vakfın onursal başkanı İclal Aydın'a plaket verildi.
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