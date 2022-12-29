İDOB AKM'de yeni yıl konseri verdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği "Yeni Yıl Konseri"nde sanatseverlerle buluştu. İDOB'dan yapılan açıklamaya göre konserde, orkestra, koro, solistler ile bale ve modern dans sanatçıları sahne aldı.

Konserde, Alman besteci Richard Wagner'in "Die Meistersinger von Nürnberg", İtalyan besteciler Giuseppe Donizetti'nin "Aşk İksiri", Giuseppe Verdi'nin "Nabucco", "Rigoletto", "Il Trovatore", Gioacchino Rossini'nin "Giyom Tell", Giacomo Puccini'nin "La Rondine" ve Alexander Borodin'in yarım kalan eseri "Prens İgor" operalarından bölümler seslendirildi.



Gecede ayrıca Ludwig Minkus’un "La Bayadere" balesi, Georges Bizet'nin "Carmen" operası, Charles Gounod'nun "Faust" operasından seçilmiş bale ve modern dans bölümleri de sunuldu.



Konserde Caner Akgün, Caner Akın, Göktuğ Alpaşar, Perihan Artan, Hazal Ata, Sevim Ateş, Serkan Bodur, Bergüzar Çelebi, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi, Ali Murat Erengül, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Betül Görgülü, Gülbin Günay, Murat Güney, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Mithat Karakelle, Burak Kul, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos, Anıl Önder, Sevan Şencan, Tuğba Tekışık ve Evren Işık Yasemin solist olarak sahne aldı.



Orkestrayı Zdravko Lazarov'un, koroyu ise Paolo Villa'nın yönettiği konserde, Oleksandr Samoylenko başkemancı olarak sahnedeydi. Zuhal Karaca, Nuri Arkan ve Deniz Polat'ın yorumladığı koreografileri Ayşem Sunal Savaşkurt ile Beyhan Murphy hazırladı.