İDOB'tan yeni sezona görkemli başlangıç

Etkinliğin sonunda tüm sanatçılar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı yorumladı.

Tüm biletlerin tükendiği, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.

Etkinlikteki opera repertuvarı, yarın akşam Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Sezon açılış programı, 30 Eylül'de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılış etkinliği olarak bir kez daha Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.