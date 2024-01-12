İDOB'un Mezopotamya'dan Ege'ye konseri 16 Ocak'ta sahnelenecek

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Mezopotamya'dan Ege'ye" adlı konserde Mezopotamya'dan başlayıp Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alınacak.



Konserde, besteciler George Frideric Handel, Tommaso Traetta, Christoph Willibald Gluck, Gioacchino Rossini ve Jacques Offenbach'ın eserlerinden seçilen parçaları tenor Mert Süngü seslendirecek.



Ayrıca konsere Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da katkı sağlayacak.

