Idris Elba ile Rebecca Ferguson aynı filmde buluşuyor

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, Dune filminin yıldızı Rebecca Ferguson ile yeni bir projede birlikte rol almaya hazırlanıyor.

Deadline'a konuşan kaynaklar; ünlü oyuncuların Oscarlı yönetmen Kathryn Bigelow'un yeni filminde rol alacaklarını doğruladı.

İkilinin oynayacağı rollere ilişkin ayrıntılar, filmin adı ve konusu gibi gizli tutuluyor. Ancak kaynaklar, filmin ulusal bir krizin yaşandığı Beyaz Saray'da geçeceğini açıkladı.

Henüz detayları belli olmayan proje, Bigelow'un 2017 yapımı gerilim Detroit'ten bu yana ilk uzun metrajlı filmi olacak.