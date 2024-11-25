Son olarak "Hijack" adlı dizide rol alan Idris Elba'nın yeni projesi belli oldu. Travis Knight tarafından yönetilecek "Masters of the Universe" filmine katılmaya hazırlanıyor.

52 yaşındaki yıldız, He-Man ve Kainatın Hakimleri'nin canlı çekim uyarlamasında, General Duncan rolünü canlandırmak üzere görüşmeler yapıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; filmde, He-Man rolünde Nicholas Galitzine yer alırken, ona Kötü Lyn'i canlandıran Alison Brie eşlik edecek. Teela'yı ise Camila Mendes canlandırıyor.

Senaryosunu Chris Butler'ın kaleme aldığı Masters of the Universe'ün 5 Haziran 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.



