Idris Elba'nın yeni projesi belli oldu
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba'nın sıradaki projesi belli oldu. Elba, Masters of the Universe filmine katılmaya hazırlanıyor.
Son olarak "Hijack" adlı dizide rol alan Idris Elba'nın yeni projesi belli oldu. Travis Knight tarafından yönetilecek "Masters of the Universe" filmine katılmaya hazırlanıyor.
52 yaşındaki yıldız, He-Man ve Kainatın Hakimleri'nin canlı çekim uyarlamasında, General Duncan rolünü canlandırmak üzere görüşmeler yapıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre; filmde, He-Man rolünde Nicholas Galitzine yer alırken, ona Kötü Lyn'i canlandıran Alison Brie eşlik edecek. Teela'yı ise Camila Mendes canlandırıyor.
Senaryosunu Chris Butler'ın kaleme aldığı Masters of the Universe'ün 5 Haziran 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.
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