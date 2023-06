"İhtiyarlara Yer Yok" kitabının yazarı Cormac McCarthy hayatını kaybetti

ABD’li usta yazar Cormac McCarthy yaşamını yitirdi. Coen Kardeşler tarafından beyazperdeye uyarlanan "No Country for Old Men" (İhtiyarlara Yer Yok) kitabının yazarı 89 yaşında hayatını kaybetti. Pulitzer Ödüllü yazarın "All the Pretty Horses" ve "The Road" gibi eserleri, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip.

İhtiyarlara Yer Yok (2007) Bazı kitaplarıyla eleştirilere maruz kalan yazar, hikayelerinde insanlığın karanlık yönünü vurgulamasıyla biliniyor. Yazarın "The Road" adlı romanı 2006 yılında prestijli Pulitzer Ödülü'nü kazandı. Korku türünün usta yazarı Stephen King, yazar için "Dönemimin en iyi yazarlarından biriydi" ifadelerini kullandı. 4 OSCAR KAZANDI Coen Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturduğu "No Country for Old Men" filmi 2008'de En İyi Film dahil 4 Oscar'ın sahibi olmuştu.