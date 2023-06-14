"İhtiyarlara Yer Yok" kitabının yazarı Cormac McCarthy hayatını kaybetti

"No Country for Old Men", "All the Pretty Horses" ve "The Road" gibi kitapların yazarı Cormac McCarthy yaşamını yitirdi.

"İhtiyarlara Yer Yok" kitabının yazarı Cormac McCarthy hayatını kaybetti

ABD’li usta yazar Cormac McCarthy yaşamını yitirdi. Coen Kardeşler tarafından beyazperdeye uyarlanan "No Country for Old Men" (İhtiyarlara Yer Yok) kitabının yazarı 89 yaşında hayatını kaybetti. Pulitzer Ödüllü yazarın "All the Pretty Horses" ve "The Road" gibi eserleri, edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip.

"İhtiyarlara Yer Yok" kitabının yazarı Cormac McCarthy hayatını kaybetti - 1 İhtiyarlara Yer Yok (2007)

Bazı kitaplarıyla eleştirilere maruz kalan yazar, hikayelerinde insanlığın karanlık yönünü vurgulamasıyla biliniyor. Yazarın "The Road" adlı romanı 2006 yılında prestijli Pulitzer Ödülü'nü kazandı.

Korku türünün usta yazarı Stephen King, yazar için "Dönemimin en iyi yazarlarından biriydi" ifadelerini kullandı.

"İhtiyarlara Yer Yok" kitabının yazarı Cormac McCarthy hayatını kaybetti - 2

4 OSCAR KAZANDI

Coen Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturduğu "No Country for Old Men" filmi 2008'de En İyi dahil 4 Oscar'ın sahibi olmuştu.

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