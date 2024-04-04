İki Gözüm Ahmet: Sürgün filmi yarın vizyona girecek

Kaya'nın hayatı boyunca eserleriyle ezilenlerin sesi olduğunu ve duygusunu yansıttığını vurgulayan Tüzer, şunları kaydetti:



"Bu film kesinlikle yalnız bırakılmamalı. Çünkü yıllarca yasaklarla uğraşan, tutuklanan, mahkemelerde sürünen bir adamın hayatını anlatıyoruz. Ahmet Kaya'yı canlandırmak onur verici. Yıllarca onun şarkılarıyla, sesiyle, duruşuyla yaşamış biri olarak ben gurur duyuyorum. Hayatımda çok güzel bir iz bıraktığına inanıyorum. Ahmet Kaya'nın gençliğinden başlayarak, büyük aşkını, ezilen insanların yanında olmasını ve aslında bizi anlatıyor. Kendi kimliği için bir ödül töreninde konuşmasından dolayı çatal, bıçak atılıyor, zulmediliyor. Bu adam sürgün ediliyor. Paris'teki sürgün sahneleri de var. Çok güzel bir biyograf filmi. Büyük bir emek var. Yürekte çok büyük iz bırakacak bir film. 5 Nisan'da Türkiye'de, 11 Nisan'da ise Avrupa ve tüm Orta Doğu'da yayınlanacak."



Filmin konusu kısaca şöyle:



"Çocukken babasının aldığı saz ile müzik hayatına başlayan Ahmet Kaya, yıllarca verdiği mücadelenin ardından ülkenin en ünlü sanatçılarından biri olur. Gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştıktan sonra arkadaşlarının yardımı ile albüm yapan Kaya, söylediği şarkılardan dolayı kendisini adliye koridorlarında bulur. Sol mücadelesi ve türban yanlısı protestolarda kadınlara desteği ile hümanist tavrını ortaya koyan Kaya, ülkesinde terörist ilan edilip, zorunlu olarak gittiği Paris'te kardeşlik için mücadelesini sürdürür."