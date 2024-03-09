İki ikon aynı sahnede: Kylie Minogue ve Madonna'dan unutulmaz performans

"Can't Get you Out of My Head" , "Padam Padam", "Come Into My World" ve "The Loco-Motion" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Kylie Minogue, Madonna ile aynı sahneyi paylaştı. İkili, ikonik "I Will Survive" şarkısını seslendirdi.

İki ikon aynı sahnede: Kylie Minogue ve Madonna'dan unutulmaz performans

"Popun Kraliçesi" dünya turnesi kapsamında konser vermeye devam ediyor. Kariyerini "Celebration" adlı turneyle yeni bir seviyeye taşıayan 65 yaşındaki şarkıcı Los Angeles'ta konser verdi.

Konserin sürpriz ismi ise Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue oldu. İkili, Gloria Gaynor'ın ikonik şarkısı "I Will Survive"ı seslendi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

(@madonna)'in paylaştığı bir gönderi

"Can't Get You Out Of My Head" şarkısını da seslendiren ikili, konseri izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Minogue sosyal medya hesabında "Çok uzun zaman olmuştu. Seninle sahneyi paylaşmak inanılmazdı! Hem de Kadınlar Günü'ydü...Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İki ikon aynı sahnede: Kylie Minogue ve Madonna'dan unutulmaz performans - 1 Madonna /Instagram

"HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ"

Madonna, dünya turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ölümden dönen şarkıcı, o dönemi anlattı. Madonna "Her akşam sahneye çıkmak beni fiziksel anlamda çok zorlamıyor. Duygusal anlamda daha çok zorlanıyorum çünkü size hayatımın hikayesini anlatıyorum. Kalbimi size açıyorum. Çok kez düştüm ve çok incindim ama hiçbir şey beni durduramaz" dedi.

4 gün komada kaldıktan sonra uyanan Madonna'nın ilk sözü "Hayır" oldu. Şarkıcı "Tanrı'nın bana 'Gelmek ister misin? Yanımda olmak ister misin?' dediğine emindim" dedi.

Madonna sahnede yere düştü: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Madonna sahnede yere düştü: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Haberi Görüntüle

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...