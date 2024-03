İki ikon aynı sahnede: Kylie Minogue ve Madonna'dan unutulmaz performans

"Can't Get You Out Of My Head" şarkısını da seslendiren ikili, konseri izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.



Minogue sosyal medya hesabında "Çok uzun zaman olmuştu. Seninle sahneyi paylaşmak inanılmazdı! Hem de Kadınlar Günü'ydü...Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Madonna /Instagram "HİÇBİR ŞEY BENİ DURDURAMAZ" Madonna, dünya turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ölümden dönen şarkıcı, o dönemi anlattı. Madonna "Her akşam sahneye çıkmak beni fiziksel anlamda çok zorlamıyor. Duygusal anlamda daha çok zorlanıyorum çünkü size hayatımın hikayesini anlatıyorum. Kalbimi size açıyorum. Çok kez düştüm ve çok incindim ama hiçbir şey beni durduramaz" dedi.



4 gün komada kaldıktan sonra uyanan Madonna'nın ilk sözü "Hayır" oldu. Şarkıcı "Tanrı'nın bana 'Gelmek ister misin? Yanımda olmak ister misin?' dediğine emindim" dedi.

Madonna sahnede yere düştü: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti Haberi Görüntüle