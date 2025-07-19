İkili Oyun yeniden çekiliyor: Taylor Russell kadrodan ayrıldı
İkili Oyun (The Thomas Crown Affair) filmi yeniden çekiliyor. Taylor Russell, Michael B. Jordan’ın yönetmenliğini üstlendiği projeden ayrıldı.
1968 ve 1999 yıllarında izleyici ile buluşan İkili Oyun (The Thomas Crown Affair) filmi yeniden çekiliyor. Yönetmen koltuğunda Michael B. Jordan’ın oturduğu, senaryosunu Drew Pearce'ın kaleme aldığı filmde sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Çekimleri Londra'da devam eden projede Michael B. Jordan ile başrolleri paylaşan Taylor Russell kadrodan ayrıldı. Deadline'ın haberine göre; kaynaklar, ayrılığın yaratıcı farklılıklardan kaynaklandığını söyledi. Ayrılığın ardından Russell'ın rolü yeniden düzenleniyor.
Taylor Russell, filmde; bir banka yöneticisinin iddialı soygunlar gerçekleştirdiğinden şüphelenen bir sigorta müfettişi rolündeydi.
Danai Gurira, Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Pilou Asbaek ve Aiysha Hart gibi isimlerin yer aldığı filmin 5 Mart 2027’de vizyona girmesi planlanıyor.
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