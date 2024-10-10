İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolmuştu: 83 yıl sonra asıl sahiplerine kavuştu

ABD Federal Soruşturma Bürosu, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablonun kaybolmasının ardından 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildiğini duyurdu.



ABD basınındaki haberlere göre, Avusturya'da yaşayan bir çift, depolarından kaybolmasından bu yana Monet'in ilk dönem eserlerinden biri olan "Bord de Mer" isimli tablosunu arıyordu.



ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablonun, 1941'de açık artırmada satın alındığını ve 1941'den sonra yeniden kaybolan tablonun, 2016'da Fransa'da bir sergide tekrar ortaya çıktığını bildirdi.

Eserin daha sonra ABD'deki New Orleans merkezli bir antika satıcısı tarafından satın alındığı ve satıcının eseri Washington'da yaşayan bir çifte sattıktan sonra FBI'ın tablo hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Çiftin, tabloyu 500 bin doların üzerinde bir fiyatla açık artırmaya çıkardığı fakat tablonun geçmişini öğrendikten sonra FBI'ya teslim ettikleri açıklandı.



Eserin asıl sahipleri ve çocukları, hayatları boyunca eseri bulmak için çalışsa da 'Bord de Mer' tablosu çalınmasından 83 yıl sonra torunlarına iade edildi.