İklim aktivistleri Elysee Sarayı yakınındaki meydanı spreyle turuncuya boyadı

GÖZALTINA ALINDILAR

Topluluğun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Fransa'daki aşırı sıcak havalara dikkat çekildi. Açıklamada, hükümet iklim kriziyle ilgili hiçbir güçlü adım atmamakla suçlanırken, bu durumdan en çok vatandaşların mağdur olduğuna işaret edildi.



Olayın gerçekleştiği sırada Elysee Sarayı'nda Bakanlar Kurulu Toplantısı yapılıyordu. Ulusal basındaki habere göre, 6 aktivist olay yerinde gözaltına alındı.