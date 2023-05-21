İklim aktivistleri Roma'da: Tarihi Trevi Çeşmesi'nde boyalı protesto eylemi

Aktivistler, mart ayında da Floransa Belediyesi olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı ile Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na turuncu boyalı saldırı gerçekleştirmiş, iki eylem de pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde kültür varlıklarına yönelik iklim aktivistlerinin artan eylemleri dolayısıyla 11 Nisan'da kültürel mirasa zarar verici eylemlere para cezası getiren yeni bir yasa tasarısı kabul ederek onaylanması için parlamentoya göndermişti.