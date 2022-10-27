İklim aktivistleri İnci Küpeli Kız'ı hedef aldı

Son zamanlarda ünlü sanat eserlerine karşı eylem gerçekleştiren 'Just Stop Oil' aktivistlerinden biri, bu kez kendini dünyaca ünlü 'İnci Küpeli Kız' tablosuna yapıştırmaya çalıştı. Arkadaşı da üzerine domates konservesi döktü.



Hollanda’nın Lahey kentindeki Mauritshuis Müzesi'nde iklim aktivistleri bu sefer Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan ‘İnci Küpeli Kız tablosunu hedef aldı.

Aktivistlerden birisi önce kendini tabloya yapıştırmaya çalıştı. Ardından diğer arkadaşı, üzerine domates konservesi döktükten sonra slogan attı.

Eylem, müzedeki ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

TABLO ZARAR GÖRMEDİ

Hollandalı yetkililer 3 kişinin gözaltına alındığını, tablonunsa zarar görmediğini duyurdu.



İklim aktivistleri geçen hafta sonunda Almanya’da, Fransız ressam Claude Monet'nin bir eserine patates püresi fırlatmış, 14 Ekim’de de Vincent Van Gogh'un Londra’da sergilenen 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası atmıştı.