İkonik çizgi karakterler kamu malı oluyor: Telif hakları 2025'te kalkıyor

Çizgi roman dünyasının ikonik kahramanları Temel Reis ve Tenten'in, 2025 yılı itibariyle telif hakları sona ererek kamu malı haline geliyor.

Ancak, Temel Reis’in güç kaynağı olan ıspanak ve 1933’te başlayan animasyon filmleri hala telif haklarına tabii.

Ayrıca Tenten'in mimarı Herge'nin 1983’teki ölümünden bu yana Avrupa’da telif hakları 70 yıl geçerli olduğu için karakterin tam anlamıyla kamu malı olması zaman alacak.



Temel Reis, E.C. Segar’ın çizimiyle ilk kez 1929’da Thimble Theater adlı gazete çizgi dizisinde okurlarla buluşmuştu.

Zamanla Popeye adıyla ün kazanan bu karakter, ıspanak sayesinde güç kazanan sevimli kahraman olarak tüm dünyada tanındı.

Diğer yanda, Belçikalı çizer Hergé tarafından 1929 yılında yaratılan Tenten, 20. yüzyılın en popüler çizgi roman eserleri arasında yer aldı ve özellikle Avrupa’da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Tenten karakteri de, 1 Ocak 2025 itibariyle sinema, edebiyat ve müzik dünyasında telif hakkı ödenmeden kullanılabilecek.