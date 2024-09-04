İlber Ortaylı, balmumu heykeliyle poz verdi

Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Eskişehir’e gitti.
Ortaylı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne ziyarette bulundu.
Tarihçi, kendi balmumu heykeli ile yan yana poz verdi.
Ortaylı'nın paylaşımına "Hocam heykel sizden daha gerçekçi duruyor", "Gerçeği daha yakışıklı hocam", "Siz daha yakışıklısınız hocam" ve "Hocam gençleşmişsiniz resmen" gibi yorumlar yapıldı.
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