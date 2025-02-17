İlhan Şeşen'in 55. sanat yılı kutlandı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Biz burada bir çok program yaptık yapmaya devam ediyoruz. Bu akşam çok özel bir akşam. Sanatın üstadı sayın İlhan Şeşen’in 55’inci sanat yılını kutluyoruz. Aslıdan bu kavgası Kadıköy’den başlıyor. İlk albümünü 1977’in başında kavgayla Kadıköy’de çıkartıyor ve bir albüm yayınlıyor. Bunla yetinmeyip söz yazarlığı yapıyor. O da yetmiyor, oyunculuk yapıyor. Aslında bir sanatçının kendine verebileceği her şeyi verebiliyor. İlhan Şeşen, kent ozanıdır" dedi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan İlhan Şeşen de Kenan Doğulu ile bir düet yaparak hayranlarına müzik dolu anlar yaşattı.



Program Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağ’ın Usta sanatçı İlhan Şeşen’e çiçek takdim etmesi ve tüm sanatçıların hep bir ağızdan Şeşen’in şarkılarını söylemesiyle son buldu.