İlhan Şeşen'in bisikleti müzede sergileniyor

Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarılınca gibi şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen tedavi gördüğü hastanede 76 yaşındaki hayatını kaybetti. Akciğer kanserine yenik düşen Şeşen için Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Ardından İlhan Şeşen'in naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.



İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucularından Sunay Akın, İlhan Şeşen ile bir anısını paylaştı. Sosyal medyada Şeşen ile karesini paylaşan Akın, müzisyenin bisikletinin Oyuncak Müzesi'nde sergilendiğini söyledi Akın, Şeşen'in kendisini aradığını ve müzeye geleceğini söylediğini ifade etti.

Akın, Şeşen ile anısını şu sözlerle anlattı:

"Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi… Neden öyle söylemişti?Var bu işin içinde bir oyun diyerek çıktım müzenin kapısına… Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan abiydi gelen… Müzenin önünde bisikletinden indi ve şunları söyledi: 'Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı ‘Abi senden önceki sahibi MFÖ’nün Fuat’ıydı’ dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin' dedi ve gitti…"