İlk American Idol birincisi Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 10:14
“Because of You”, “Since U Been Gone” ve “Stronger” gibi hit parçalarla tanınan ABD’li şarkıcı Kelly Clarkson, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı 2002 yılında ilk sezonu yayınlanan American Idol yarışmasında birinci olmuştu. Şarkıcının onurlandırıldığı törene, yarışmanın ilk jüri üyeleri Randy Jackson, Simon Cowell ve Paula Abdul katıldı.
Hala jüri üyeliği yapan Cowel “Adının söylendiği anı hatırlıyorum. Kendi kendime ‘Sayenden bir sezon daha bu yarışmayı yapabileceğiz’ dedim. Dürüstçe şunu diyebilirim: Sayende bugün buralara gelebildim” ifadelerini kullandı.
LİSTEDEKİ TÜM İSİMLER
Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler...
FİLM SEKTÖRÜ
Vince Vaughn
Bill Pullman
John Waters
Juanita Moore
TELEVİZYON
Jon Favreau
Mindy Kaling
Martin Lawrence
Ralph Macchio
Garrett Morris
MÜZİK
Marc Anthony
Irving Azoff
Sheila E
Lenny Kravitz
Blake Shelton
Charlie Wilson
Jenni Rivera
TİYATRO/CANLI PERFORMANS
Lang Lang
Melba Moore
Pentatonix