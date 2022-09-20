İlk American Idol birincisi Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Ünlü şarkı yarışması American Idol'ın ilk şampiyonu Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırıldı.

İlk American Idol birincisi Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 10:14

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Avril Lavigne Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

Avril Lavigne Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

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“Because of You”, “Since U Been Gone” ve “Stronger” gibi hit parçalarla tanınan ABD’li şarkıcı Kelly Clarkson, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı 2002 yılında ilk sezonu yayınlanan American Idol yarışmasında birinci olmuştu. Şarkıcının onurlandırıldığı törene, yarışmanın ilk jüri üyeleri Randy Jackson, Simon Cowell ve Paula Abdul katıldı.

İlk American Idol birincisi Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu - 1

Hala jüri üyeliği yapan Cowel “Adının söylendiği anı hatırlıyorum. Kendi kendime ‘Sayenden bir sezon daha bu yarışmayı yapabileceğiz’ dedim. Dürüstçe şunu diyebilirim: Sayende bugün buralara gelebildim” ifadelerini kullandı.

LİSTEDEKİ TÜM İSİMLER


Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) resmi sayfası, bu yıl yıldız sahibi olacak isimleri sosyal medyada paylaştı. İşte listedeki diğer isimler...

FİLM SEKTÖRÜ

Vince Vaughn

Bill Pullman

John Waters

Juanita Moore



TELEVİZYON

Jon Favreau

Mindy Kaling

Martin Lawrence

Ralph Macchio

Garrett Morris



MÜZİK

Marc Anthony

Irving Azoff

Sheila E

Lenny Kravitz

Blake Shelton

Charlie Wilson

Jenni Rivera



TİYATRO/CANLI PERFORMANS

Lang Lang

Melba Moore

Pentatonix

İlk American Idol birincisi Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu - 2

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