İlk American Idol birincisi Kelly Clarkson Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

“Because of You”, “Since U Been Gone” ve “Stronger” gibi hit parçalarla tanınan ABD’li şarkıcı Kelly Clarkson, Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı 2002 yılında ilk sezonu yayınlanan American Idol yarışmasında birinci olmuştu. Şarkıcının onurlandırıldığı törene, yarışmanın ilk jüri üyeleri Randy Jackson, Simon Cowell ve Paula Abdul katıldı.

Hala jüri üyeliği yapan Cowel “Adının söylendiği anı hatırlıyorum. Kendi kendime ‘Sayenden bir sezon daha bu yarışmayı yapabileceğiz’ dedim. Dürüstçe şunu diyebilirim: Sayende bugün buralara gelebildim” ifadelerini kullandı.