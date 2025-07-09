İlk diyabet hastası Barbie üretildi

Barbie markasının resmi Instagram hesabında yapılan paylaşımda "Tip 1 diyabet , vücut kendi insülinini üretmeyi bıraktığında ortaya çıkar, bu yüzden Barbie kan şekerini takip etmek için Sürekli Glikoz İzleme (CGM) cihazı taşıyor ve insülin pompası takıyor. " ifadelerine yer verildi.

Mattel, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında yürüttüğü projelere bir yenisini ekledi. Daha önce skolyozlu, işitme cihazlı Barbie bebekler üreten oyuncak markası, Tip 1 diyabetli ilk bebeğini piyasaya sürdü.

İnsülin pompası ve şeker ölçüm cihazına sahip olan Barbie bebek, "daha fazla çocuğun kendini görmesini sağlamak" için tasarlandı.

Yeni Barbie, kar amacı gütmeyen Breakthrough T1D adlı organizasyon ile ortak tasarlandı. Barbie, dışarıdayken ihtiyaç duyabileceği atıştırmalıkları taşımak için büyük bir çanta taşıyor.

The Guardian'ın haberine göre, Barbie bebekler 1959'dan beri piyasada olmasına rağmen, üretici Mattel, fiziksel engelli ve herhangi bir hastalığı olan Barbie bebekleri 2019'da satmaya başladı.

Mattel şirketinin yetkililerinden Lisa McKnight daha önce yaptığı açıklamada Barbie markasının, temsil etmenin gücüne inandığını ve olabildiğince farklı ten renklerine, vücut tiplerine ve rahatsızlıklara yer vereceklerini belirtmişti.

TİP 1 DİYABET HASTALIĞI HAKKINDA

Tip 1 diyabet pankreasın çok az ya da hiç insülin üretmediği noktada ortaya çıkan bir hastalıktır. Her yaşta insanda görülebilir hatta en çocuk yaşta gelişebilir genellikle de en sık okul çocuklarında ve ergenlerde görülür.

Tip 1 diyabette vücut çok az insülin üretir veya üretemez, bu da kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmak için sıkıntı yaratır, kişi günlük insülin ihtiyacını ünsilin iğnesi (enjeksiyon) ile karşılama ihtiyacı duyar.