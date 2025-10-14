İlk haftasında 4 milyon sattı: Taylor Swift yeni albümüyle rekor kırdı

Taylor Swift, yeni albümü The Life of a Showgirl ile Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yaparak müzik tarihinde yeni bir başarıya imza attı.



Albüm, sanatçının kariyerindeki 15'inci bir numaralı albüm olurken, aynı zamanda elektronik veri takibinin başladığı modern dönemdeki en yüksek haftalık satış rakamına ulaştı.



Billboard dergisinin eğlence endüstrisine odaklı veri analiz şirketi Luminate'a dayandırdığı habere göre, 3 Ekim'de piyasaya çıkan albüm, 9 Ekim'de sona eren hafta içinde ABD'de toplam 4 milyon 2 bin "albüm eşdeğeri birim" satışı gerçekleştirdi.



EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMI



Bu toplamın 3 milyon 479 bin 500'lük kısmını geleneksel albüm satışları oluşturdu. Söz konusu rakam, Luminate'ın 1991'de elektronik veri toplamaya başlamasından bu yana bir hafta içinde kaydedilen en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.



Swift bu başarıyla, 2015 yılında 3 milyon 482 bin birimle açılış yapan Adele'in 25 albümünün rekorunu da geride bıraktı.



Adele'in albümü, ilk haftasında 3 milyon 378 bin geleneksel satış rakamına ulaşmıştı.



Albümün 4 milyon 2 bin birimlik satışının 522 bin 600'ü, 680,9 milyon dijital dinlemeden elde edilen "dinleme eşdeğeri birim" olarak hesaplandı.



Albümdeki hiçbir şarkının dijital olarak tekil satışa sunulmaması nedeniyle, The Life of a Showgirl, Billboard'un mevcut sisteme geçtiği 2014'ten bu yana bu kategoride birim kaydetmeyen ilk bir numaralı albüm oldu.



SOLO SANATÇILAR ARASINDA İKİNCİ SIRADA



Yeni albümüyle birlikte Swift, Billboard 200 tarihinde en çok bir numaralı albüme sahip sanatçılar sıralamasında Drake ve JAY-Z'yi (14'er albüm) geride bırakarak tek başına ikinciliğe yükseldi.



Listenin zirvesinde, 1956'dan bu yana 19 albümüyle bir numaraya ulaşan The Beatles bulunuyor.



Swift'in 2008 tarihli ikinci stüdyo albümü Fearless'tan bu yana çıkardığı tüm stüdyo ve yeniden kaydedilmiş albümleri listeye doğrudan bir numaradan giriş yaptı.



Taylor Swift, The Life of a Showgirl albümünü 12 Ağustos'ta duyurmuş ve ön siparişleri resmi internet sitesi üzerinden başlatmıştı.



3 Ekim'deki çıkışın ardından sanatçı, 6 Ekim'de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ve 8 Ekim'de Late Night with Seth Meyers gibi programlara katılarak yoğun bir tanıtım faaliyeti yürüttü.



Ayrıca, albümle bağlantılı Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl filmi 3-5 Ekim hafta sonunda ABD ve Kanada'da gişenin zirvesine yerleşti.



Albümün çıkış şarkısı "The Fate of Ophelia" için çekilen video klip ise 5 Ekim'de çıktı.