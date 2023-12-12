İlk Türk kadın mitinginin yıldönümünde KASMEK konseri büyük ilgi gördü

Kastamonu Belediyesi Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, ilk Türk kadın mitinginin 104’üncü yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirdiği konser büyük beğeni topladı.

Gecede KASMEK kursiyerleri tarafından seslendirilen Türk halk müziği ezgilerine vatandaşlar hep birlikte eşlik etti. Yine kursiyerlerin oluşturduğu Türk Halk Oyunları Kadın Grubu’nun performansları vatandaşlardan büyük alkış aldı.



Konser sonrası açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, konserin düzenlenmesinde emeği geçen koroya, halk oyunları ekibine, orkestra üyelerine ve KASMEK çalışanlarına teşekkür etti.



Koro üyeleri, halk oyunları ekibi ve orkestraya Çanakkale’ye gezi sözü veren Başkan Vidinloğlu, herkesin Çanakkale’yi görmesi gerektiğini belirterek, “Atalarımızın varoluş mücadelesi verdiği Çanakkale’yi herkes görmeli diye düşünüyorum. Bu kapsamda vatandaşlarımızın o toprakları görmeleri için gezi düzenlemiştik. Vatanımızın nasıl vatan olduğunu, o maneviyatı yaşayarak görmelerini istemiştik. Şimdi ise sıra bu güzel konseri düzenleyen koromuz, halk oyunları ekibimiz, orkestra üyelerimizde. Organizasyonumuzu yapıyoruz ve en kısa sürede kursiyerlerimizi ve orkestramızı Çanakkale’ye uğurluyoruz. Eğer zaman müsait olursa ben de eşlik edeceğim” dedi.

