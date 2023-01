İlk Addams Ailesi oyuncusu Lisa Loring hayatını kaybetti

Addams Ailesi serisinin ilkinde Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, hayatını kaybetti. 1964'te yayına başlayan orijinal dizinin çocuk oyuncusu, 64 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun felç geçirdiği ve yaşam destek ünitesine bağlandığı, ailesinin verdiği karar doğrultusunda da ünitenin fişinin çekildiği açıklandı. 28 Ocak'ta öldüğü duyurulan Loring, sadece üç gün yaşam destek ünitesine bağlı kalmıştı.

Loring'in yakın arkadaşlarından Laure Jacobson, Facebook'ta yaptığı açıklamada, oyuncunun ölümüne neden olan felcin sigara ve yüksek tansiyondan kaynaklı olduğunu belirtti. Jacobson, Lisa Loring'in çok eğlenceli bir insan olduğunu ifade etti.

1958 yılında dünyaya gelen Lisa Loring, The Addams Family dizisiyle ünlense de The Girl from U.N.C.L.E., Barnaby Jones ve The Phyllis Diller Show gibi yapımlarda da rol aldı. Loring, 1964'te hayat verdiği Wednesday Addams karakterini, 1977 yılında yeniden canlandırdı.