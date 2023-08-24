İlker Çatak'ın "Öğretmenler Odası" filmi Almanya'nın Oscar adayı

1984'te Berlin'de doğan, liseyi İstanbul'da okuduktan sonra Berlin'de sinema ve televizyon eğitimi alan İlker Çatak’ın "The Teachers’ Lounge" (Öğretmenler Odası) adlı filmi Almanya’nın Oscar adayı oldu.

Almanya’da dokuz kişiden oluşan jüri, 13 film arasından İlker Çatak’ın dördüncü uzun metrajlı filmi "Öğretmenler Odası"nı seçti.



Oscar’da aday adayı olan filmin adaylığı, Akademi üyelerinin değerlendirmesi sonucu belli olacak.



Leonie Benesch’in başrolünde olduğu film, matematik ve beden öğretmeni olarak ilk işine başlayan idealist bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.



Filmde Türk kökenli öğrencisinin hırsızlıkla suçlanmasıyla Carla olayın derinine inmeye karar verir, ancak idealleriyle sistemin arasında kalır.

