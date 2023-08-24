İlker Çatak'ın "Öğretmenler Odası" filmi Almanya'nın Oscar adayı

Almanya'da doğup büyüyen Türk yönetmen İlker Çatak’ın "The Teachers’ Lounge" (Öğretmenler Odası) isimli filmi Oscar ödülleri için Almanya adına aday gösterildi. Filmin Oscar’da "Uluslararası En İyi Film" kategorisinde adaylar arasında gösterilip gösterilmeyeceği, Akademi üyelerinin değerlendirmesi sonucu belli olacak.

İlker Çatak'ın "Öğretmenler Odası" filmi Almanya'nın Oscar adayı

1984'te Berlin'de doğan, liseyi İstanbul'da okuduktan sonra Berlin'de ve televizyon eğitimi alan İlker Çatak’ın "The Teachers’ Lounge" (Öğretmenler Odası) adlı filmi ’nın adayı oldu.

Almanya’da dokuz kişiden oluşan jüri, 13 film arasından İlker Çatak’ın dördüncü uzun metrajlı filmi "Öğretmenler Odası"nı seçti.

Oscar’da aday adayı olan filmin adaylığı, Akademi üyelerinin değerlendirmesi sonucu belli olacak.

Leonie Benesch’in başrolünde olduğu film, matematik ve beden öğretmeni olarak ilk işine başlayan idealist bir öğretmenin hikayesini anlatıyor.

Filmde Türk kökenli öğrencisinin hırsızlıkla suçlanmasıyla Carla olayın derinine inmeye karar verir, ancak idealleriyle sistemin arasında kalır.

İlker Çatak'ın "Öğretmenler Odası" filmi Almanya'nın Oscar adayı - 1 Filmin yönetmeni İlker Çatak, Almanya'da doğup büyüdü

EYLÜLDE TÜRKİYE'DE GÖSTERİLECEK

Prömiyerini Berlin’de yapan "Öğretmenler Odası", Almanya’nın en büyük film ödüllerinden Golden Lola’da film, yönetmen, kadın oyuncu, senaryo ve kurgu kategorilerinde ödül kazandı.

Berlinale’den de ödülle dönen film festival yolculuğuna Toronto, Hayfa, Busan ve Valladolid’a devam etti.

Ayrıca Avrupa Ödülleri’nde kısa listeye kaldı.

Film, Türkiye’de ilk kez 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali‘nde gösterilecek.

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