İlker Kaleli ile Gökçe Bahadır, Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında

Ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Ferzan Özpetek'in jüri başkanı olacağı festivalde İlker Kaleli ile Gökçe Bahadır jüri üyesi olacak.

İlker Kaleli ile Gökçe Bahadır, Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında

Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya  Film Festivali,  bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek festivalin 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek. 

Kategorinin diğer jüri üyeleri David Di Donatello ödüllü yapım tasarımcısı Deniz Göktürk Kobanbay, Berlin Film Festivali'nde 'Kumun Tadı' filmiyle tanınan yönetmen Melisa Önel ve 'Mercan Dede Ensemble' grubunun kurucusu Mercan Dede ile akademisyen, sinema yazarı, Doç. Dr. Melis Behlil oldu.

BAHADIR İLE KALELİ JÜRİ ÜYESİ OLDU

Son olarak "Ömer" dizisinde rol alan ile La Pasión Turca dizisinin yıldız oyuncusu İlker Kaleli de festivalde jüri üyesi olacak.

İkili daha önce Kayıp Şehir adlı dizide başrolleri paylaşmıştı.

5 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILACAK

Festivalin Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde, tarih ve kültür belgeselleriyle tanınan gazeteci ve belgeselci Ahmet Yeşiltepe, Varto'daki köy okulunun orkestrasını belgeselleştiren yönetmen Jale İncekol, ödüllü belgesellerin yönetmeni ve yapımcısı, akademisyen Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu yer alacak. Festivalin Ulusal Kısa Film

Yarışması jürisinde ise 'Ziazan' adlı kısa filmiyle 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan senarist, oyuncu ve yönetmen Derya Durmaz, 'Zerre' ve 'Gölgeler İçinde' filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan yönetmen Erdem Tepegöz, 'Uzaklarda Arama' filminde rol alan ve The Club tiyatrosunu kuran oyuncu Pınar Göktaş yer alacak. Festival kapsamında bu sene 5 milyon lira ödül dağıtılacak.

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