İlker Kaleli ile Gökçe Bahadır, Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında

Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl gerçekleştirilecek festivalin 'Ulusal Film Yarışması' jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstlenecek. Kategorinin diğer jüri üyeleri David Di Donatello ödüllü yapım tasarımcısı Deniz Göktürk Kobanbay, Berlin Film Festivali'nde 'Kumun Tadı' filmiyle tanınan yönetmen Melisa Önel ve 'Mercan Dede Ensemble' grubunun kurucusu Mercan Dede ile akademisyen, sinema yazarı, Doç. Dr. Melis Behlil oldu.



BAHADIR İLE KALELİ JÜRİ ÜYESİ OLDU Son olarak "Ömer" dizisinde rol alan Gökçe Bahadır ile La Pasión Turca dizisinin yıldız oyuncusu İlker Kaleli de festivalde jüri üyesi olacak. İkili daha önce Kayıp Şehir adlı dizide başrolleri paylaşmıştı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması jürisinde; ‘Kayıp Şehir’ ve ‘Poyraz Karayel’ ile birçok unutulmaz dizinin başrol oyuncusu, 2014 yılında ‘Silsile’ adlı sinema filmiyle adından söz ettiren ve son dönemde birçok ülkede en çok… pic.twitter.com/jfC7oLBWvY — Antalya Altın Portakal Film Festivali (@AntalyaFF) August 14, 2024