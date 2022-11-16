 İlker Kaleli'nin başrolde olduğu 'La Pasión Turca'nın çekimleri İstanbul'da başladı | N-Life

İlker Kaleli'nin başrolde olduğu 'La Pasión Turca'nın çekimleri İstanbul'da başladı

İlker Kaleli'nin başrolde olduğu İspanyol dizisi 'La Pasión Turca'nın çekimleri İstanbul Kilyos'ta başladı.

İlker Kaleli'nin başrolde olduğu 'La Pasión Turca'nın çekimleri İstanbul'da başladı

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Başrolünde İlker Kaleli'nin yer aldığı İspanyol dizisi La Pasión Turca'nın (Türk Tutkusu) çekimleri, İstanbul'un Kilyos ilçesinde başladı. İlker Kaleli’nin Maggie Civantos ile başrolleri paylaştığı dizinin İstanbul'da Kilyos ve Balat'ta yapılacak çekimlerinin ardından, çekimlere 'nın Madrid şehrinde devam edilecek.

Altı bölümlük dizide İlker Kaleli Yaman adlı antikacıyı, Maggie Civantos ise güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia’yı canlandırıyor.

Burak Hakkı ve Mariano Teres'in de kadroya dahil olduğu , Türkiye-İspanya hattında macera, aksiyon ve tutkulu bir aşkın hikayesini anlatıyor. İlk etapta Avrupa ve Güney Amerika’da televizyonda yayınlanacağı bilinen dizinin dijital platformlar ile diğer ülkelere de ulaşması planlanıyor.

İlker Kaleli'nin başrolde olduğu 'La Pasión Turca'nın çekimleri İstanbul'da başladı - 1

Ünlü yazar Antonio Gala’nın 1993 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Türk Tutkusu’nun yönetmenliğini Inaki Penafiel, yapımcılığını Montse Garcia, Sonia Martinez ve Ampora Miralles üstleniyor. Aynı romandan uyarlanan, aynı isimli 1994 tarihli bir film de bulunuyor.

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