"You Will Never Know", "Don't Be Shy", "Slow Down" ve "Take Care" adlı şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren soul müziğin efsane ismi Imany, İstanbul'da konser verdi.



İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak ödülü kazanan sanatçı, görsel şov eşliğinde 8 çello sanatçısıyla birlikte sevilen parçalarını seslendirdi. Kariyeri boyunca 3 albüme imza atan sanatçı, 10'un üzerinde tekli çıkardı.