İnanılmaz Aile 3'ün yönetmeni belli oldu
İlk filmiyle Oscar alan "İnanılmaz Aile" serisine yeni film geliyor. Parr ailesinin yeni maceralarını anlatacak olan filmin yönetmeni belli oldu.
Güçlerini gizlemek zorunda kalan süper kahramanlardan oluşan aileyi konu eden İnanılmaz Aile serisi geri dönüyor. Pixar ve Disney, geçtiğimiz yaz İnanılmaz Aile 3'ün çekileceğini duyurdu.
Pixar tarafından geliştirilecek "İnanılmaz Aile 3"ün yönetmeni belli oldu. Peter Sohn, ilk iki filmi de yöneten Brad Bird'den görevi devraldı.
Henüz vizyon tarihi belli olmayan film hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Yönetmen Peter Sohn
Serinin ilk filmi "İnanılmaz Aile", 2004 yılında gösterime girmiş ve "En İyi Animasyon Filmi" dalında Oscar kazanmıştı.
2018’de izleyiciyle buluşan "İnanılmaz Aile 2" ise "Ters Yüz 2" rekorunu kırana kadar Pixar'ın en yüksek hasılat elde eden filmi olarak kalmayı başarmıştı.
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