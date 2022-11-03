İnci Küpeli Kız tablosunu hedef alan iklim aktivistlerine hapis cezası

Hollanda'da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosunu hedef alan iklim aktivistlerine 2 ay hapis cezası verildi.

Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada, "Just Stop Oil" (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivistten ikisine 2 aylık hapis cezası verildiği, üçüncü aktivistin yargılamasının devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, Savcılığın her bir aktivist için 4 aylık hapis cezası istediği ve bu yolla topluma "Tablolar, müzelerde eğlence için sergilenir, aktivist amaçlarla zarar vermek için değil" mesajının verilmek istendiği kaydedildi.

Aktivistlerin tabloya zarar vererek gösteri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, iki aktivistin rızasıyla hızlı yargılama usulünün uygulandığı dava neticesinde hakimlerin 2 ay hapis cezasına hükmettiği belirtildi.



Savcılık açıklamasında, sanat eserlerinin iklim aktivistlerince hedef alınması yönündeki uluslararası eğilimin önüne geçmek için davanın 6 günde karara bağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER



Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nde yer alan tabloda, herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayın müzeye 2 bin avroya mal olduğu ifade edildi.

Just Stop Oil Belçika, karara tepki göstererek, ”Şiddet içermeyen bir eylemle yerküredeki yaşamın toplu katliamına karşı çıkan iklim aktivistlerinin kınanması, cezalandırılması ironik değil mi?” açıklamasını yaptı.

Eyleme katılan üçüncü aktivist yarın hakim karşısına çıkacak.

KENDİNİ TABLOYA YAPIŞTIRDI

Son zamanlarda ünlü sanat eserlerine karşı eylem gerçekleştiren 'Just Stop Oil' aktivistlerinden biri, bu kez kendini dünyaca ünlü 'İnci Küpeli Kız' tablosuna yapıştırmaya çalışmıştı. Arkadaşı da üzerine domates konservesi dökmüştü.



Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'ndeki tabloya saldıran aktivistler, "Nasıl hissediyorsunuz? Paha biçilemeyecek kadar değerli böyle bir şeyin gözünüzün önünde tahrip edilmesini izlemek nasıl hissettiriyor?" ve "Gözlerinizin önünde dünyanın mahvolmasını izlemek nasıl hissettiriyor?" diye seslenmişti.



İklim aktivistleri geçen daha önce Almanya’da, Fransız ressam Claude Monet'nin bir eserine patates püresi fırlatmış, Vincent Van Gogh'un Londra’da sergilenen 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası atmıştı.