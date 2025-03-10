İncir Reçeli 3 geliyor: Halil Sezai yine başrolde

Bir döneme damga vuran İncir Reçeli filminin üçüncüsü geliyor. İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstlenecek. Halil Sezai Paracıkoğlu da İncir Reçeli’nin başrol karakteri Metin’e hayat vermeye devam edecek.

Yapımcılığını Sev Yapım Alper Aydın’ın üstlendiği, gelecek ay sete çıkacak İncir Reçeli’nin kadro çalışmaları devam ediyor. İncir Reçeli 3 filminin duygusal hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkarması bekleniyor.