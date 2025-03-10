İncir Reçeli 3 geliyor: Halil Sezai yine başrolde
İncir Reçel serisinin devam filmi için çalışmalar başladı.
Bir döneme damga vuran İncir Reçeli filminin üçüncüsü geliyor. İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstlenecek. Halil Sezai Paracıkoğlu da İncir Reçeli’nin başrol karakteri Metin’e hayat vermeye devam edecek.
Yapımcılığını Sev Yapım Alper Aydın’ın üstlendiği, gelecek ay sete çıkacak İncir Reçeli’nin kadro çalışmaları devam ediyor. İncir Reçeli 3 filminin duygusal hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkarması bekleniyor.
"İSYAN" BÜYÜK İLGİ TOPLADI
2010 yılında vizyona giren ilk filmde filmde Halil Sezai’nin söylediği “İsyan” şarkısı tüm Türkiye tarafından büyük ilgiyle dinlenmişti. Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği filmde başrollerde Halil Sezai Paracıkoğlu ile Melike Güner yer almıştı.
Filmin ikinci serisi ise 2014 yılında seyirci ile buluşmuştu. Yine Ağırlar'ın yazıp yönettiği filmde Halil Sezai Paracıkoğlu, Şafak Pekdemir, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler rol almıştı.
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