"Indiana Jones ve Kader Kadranı" filminin afişi yayınlandı

Başrollerinde Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies ve Toby Jones gib, isimlerinde yer aldığı yeni Indiana Jones filmi "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nın resmi afişi yayınlandı. James Mangold'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin idari yapımcıları arasında Steven Spielberg ve George Lucas yer alıyor.

"Indiana Jones ve Kader Kadranı", serinin gizem dolu atmosferini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Kovboy şapkası ve kırbacıyla özdeşleşen Indiana Jones karakterini konu alan ünlü film serisinin devam filmi, 30 Haziran'da sinemalarda...