Indie rock efsanesi Interpol İstanbul'a geliyor

Rock müziğin gösterişli ustaları Paul Banks, Daniel Kessler ve Sam Fogarino'dan oluşan Interpol grubu, 12 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönüyor.

Indie rock ve post-punk uyanışının ikonlarından olan ABD'li grup, 24 Temmuz’da UNIQ Açıkhava İstanbul’da sahne alacak.

Okyanusun her iki yakasındaki en büyük mekanlarda gerçekleştirilecek olan turne kapsamındaki konserlerde, grup, sadece yeni popüler parçalarını değil, aynı zamanda tüm geçmiş albümlerden klasikleri de seslendirecek.